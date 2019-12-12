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На данный момент в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области, пострадали пять человек. Данную информацию огласили сотрудники экстренных служб.

Отмечается, что угрозы для жизни пострадавших нет. Большинство из них отравились продуктами горения. Один получил черепно-мозговую травму — это работник 35-го судоремонтного завода, — передаёт сообщение экстренных служб ТАСС. Также...