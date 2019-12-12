По последним данным, шесть человек пострадали при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
Пострадали шесть человек, один в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении.
Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.
Ранее NEWS.ru сообщал о пяти пострадавших.
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