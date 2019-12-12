https://static.news.ru/photo/f5305224-1cbf-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области, пострадали пять человек. Данную информацию огласили сотрудники экстренных служб.

Отмечается, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Большинство из них отравились продуктами горения. Один получил черепно-мозговую травму — это работник 35-го судоремонтного завода, — передаёт сообщение экстренных служб ТАСС.

Также на борту в момент возникновения пожара находились члены экипажа крейсера.

Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.

Ранее NEWS.ru писал, что на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжает бушевать пожар. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.