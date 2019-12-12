На данный момент в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области, пострадали пять человек. Данную информацию огласили сотрудники экстренных служб.
Отмечается, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Большинство из них отравились продуктами горения. Один получил черепно-мозговую травму — это работник 35-го судоремонтного завода, —
передаётсообщение экстренных служб ТАСС.
Также на борту в момент возникновения пожара находились члены экипажа крейсера.
Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.
Ранее NEWS.ru писал, что на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжает бушевать пожар. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.
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