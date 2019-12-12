Двенадцать человек пострадали в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Им оказывается медицинская помощь.
Спасатели продолжают поиски ещё троих человек. Другие данные пока не уточняются,
Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.
Как писал News.ru, в Мурманской области в непосредственной близости от крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором произошло возгорание, расположен береговой комплекс выгрузки отработавшего ядерного топлива, а также площадка временного хранения транспортных контейнеров для такого топлива.
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