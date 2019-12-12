https://static.news.ru/photo/a726ad1a-1ce9-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Двенадцать человек пострадали в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Им оказывается медицинская помощь.

Спасатели продолжают поиски ещё троих человек. Другие данные пока не уточняются, сообщает «Интерфакс».

Корабль находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ. Огонь охватил уже 600 квадратных метров крейсера.

Как писал News.ru, в Мурманской области в непосредственной близости от крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором произошло возгорание, расположен береговой комплекс выгрузки отработавшего ядерного топлива, а также площадка временного хранения транспортных контейнеров для такого топлива.