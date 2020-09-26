Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино увеличилось до 54

ГУ МЧС по Московской области сообщает о 54 пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода на складе в Ступино. Ранее речь шла о 51 человеке.
По данным ведомства, в лечебных учреждениях остаются 32 человека, детей среди них нет. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь. По информации источника РИА Новости, все пострадавшие — выходцы из Киргизии.
Инцидент произошёл 27 сентября около 09:00 около посёлка Октябрьский. По словам очевидца, всё случилось в считанные секунды: люди упали друг на друга, и строения от моста тоже, писал NEWS.ru.
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