Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино увеличилось до 54

https://static.news.ru/photo/4292323c-015b-11eb-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

ГУ МЧС по Московской области сообщает о 54 пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода на складе в Ступино. Ранее речь шла о 51 человеке.

По данным ведомства, в лечебных учреждениях остаются 32 человека, детей среди них нет. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь. По информации источника РИА Новости, все пострадавшие — выходцы из Киргизии.

Инцидент произошёл 27 сентября около 09:00 около посёлка Октябрьский. По словам очевидца, всё случилось в считанные секунды: люди упали друг на друга, и строения от моста тоже, писал NEWS.ru.