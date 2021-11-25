Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» достигло 57

До 57 человек увеличилось число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции, — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в результате спасательных работ в больницы попали 11 горноспасателей.

В больницы попали также 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется, — сказал глава региона.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 5 часов утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие. Было основано в 2003 году на базе шахты «Инская». Расположена в Беловском районе Кемеровской области.