Число пострадавших от взрывов в воинской части Казахстана выросло до 66

Число пострадавших от взрывов в воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана выросло до 66 человек. Большинство из них отделались лёгкими травмами, двое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба администрации области.

По состоянию на 23.30 (20.30 мск) в Таразскую городскую больницу № 1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в Таразе произошло шесть взрывов из-за возгорания возле одного из складов воинской части. В результате пострадали 60 человек, из них — 11 военных. Позже Минобороны сообщило о 12 пострадавших военнослужащих.

На данный момент в областном центре подготовлены более 400 мест для эвакуированных из зоны ЧП людей. Для оказания помощи пострадавшим мобилизованы 32 врача и 56 медработников среднего персонала.

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах на территории воинской части. 26 августа в части произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы.