14 пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» обратились за медицинской помощью. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
Госпитализированы 14 человек, один погиб, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ещё одного человека найти пока не удалось.
Как писал NEWS.ru, пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» случился 12 декабря. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неубранной промасленной ветоши. Экипаж корабля нарушил технику безопасности тем, что не убрал мусор во время ремонтных работ. В результате искра от сварки попала на промасленный материал и судно загорелось.