Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 25

https://static.news.ru/photo/9e0fd4b8-1b49-11eb-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mehmet Ozdogru/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, ранения получили 804 местных жителя. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В результате землетрясения погибли 25 человек, ранения получили 804, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее была информация о 20 погибших.​​​​​​

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Греции в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море. Так он ответил на соболезнования греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса турецкому народу.