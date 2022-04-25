Число погибших в результате пожара в Твери увеличилось до 18 человек

Число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери выросло до 18 человек, сообщают «Известия». Отмечается, что разбор завалов ещё не завершён. На данный момент 17 человек находятся в больницах.

В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погибло 18 человек, — передаёт издание.

В работах по локализации последствий пожара задействованы 75 человек и девять единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания.

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери произошло днём 21 апреля, пожару был присвоен третий уровень сложности. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц техники.

Площадь возгорания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Полностью пожар ликвидировали в 07:33 утра 22 апреля.