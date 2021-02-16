Число погибших в ДТП с автобусом под Иркутском выросло до пяти

https://static.news.ru/photo/a338f6a2-ad14-11ea-8644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число погибших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших.

В сообщении пресс-служб говорится, что во время разбора повреждённого легкового автомобиля был обнаружен ещё один погибший пассажир — 22-летняя девушка.

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента.

Авария произошла в среду в районе населённого пункта Кузнецовка на федеральной трассе «Вилюй» около 4 утра по местному времени.

Легковой автомобиль Toyota Ipsum на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, затем в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в город Железногорск-Илимский. В автобусе находились порядка 25 пассажиров.