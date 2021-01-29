Число погибших в ДТП под Самарой увеличилось до 10 человек

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Десять человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом под Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Десять погибших и 14 пострадавших, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее в региональном МВД сообщили, что жертвами аварии стали шесть человек.

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области 29 января. ДТП произошло на 873-м км трассы М-5 «Урал». Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Причины инцидента выясняют правоохранители. На место аварии выехали 59 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 11 специалистов. Кроме того, в район происшествия выдвинулись следователи.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Четыре человека погибли от полученных в аварии травм. ДТП произошло около 19:00 (18:00 мск) в Энгельсском районе неподалёку от села Титоренко на шоссе Энгельс — Ершов — Озинки. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись машины марок Daewoo Nexia и Opel. Водитель и пассажир каждого автомобиля скончались на месте до прибытия медиков, писал NEWS.ru.