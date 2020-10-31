Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73

https://static.news.ru/photo/05032d9c-1c93-11eb-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmet Unsal/Keystone Press Agency

Число погибших при землетрясении в Измире на западе Турции выросло до 73 человек, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

743 человека, получившие ранения в результате землетрясения, выписаны из больниц.

73 наших гражданина погибли. 743 человека из 961 раненого выписаны, лечение 218 человек продолжается, — говорится в сообщений.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Как писал NEWS.ru, патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинции Измир.