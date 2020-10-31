Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 28

https://static.news.ru/photo/17a9891e-1b7b-11eb-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. İçişleri Bakanlığı Resmi/twitter.com

В результате подземных толчков в турецкой провинции Измир погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В результате землетрясения погибли 28 человек, — уточнили в ведомстве.

До этого в турецком Минздраве сообщали о 26 жертвах стихийного бедствия.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям.

При этом землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Утром в субботу Турция ощутила афтершок от землетрясения магнитудой 5. Всего было зафиксировано 410 афтершоков, 33 из них — магнитудой более 4 баллов.

Как писал NEWS.ru, 31 октября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Норвегии.