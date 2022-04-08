Число погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трёх

Три человека погибли в результате взрыва в ночном клубе в центре Баку, который произошёл в ночь на 3 апреля. Умер ещё один из пострадавших во время происшествия, пишет РИА Новости со ссылкой на азербайджанское объединение по управлению территориальными медицинским подразделениями.

Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое, — приводит агентство слова собеседника.

Взрыв произошёл 3 апреля в три часа ночи в клубе Location в Сабаильском районе города. Изначально сообщалось о двух погибших и 37 пострадавших, также в результате взрыва были поврежедены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта. Причиной взрыва, согласно предварительным данным, стала утечка газа.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Арестованы три человека, причастных к случившемуся.

Ранее в азербайджанском Минздраве сообщили, что сразу после происшествия были госпитализированы 24 человека, состояние шести оценивалось как тяжёлое. Ещё семь человек после осмотра были отпущены домой.