Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

https://static.news.ru/photo/fbac9b42-d896-11ea-b714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Количество погибших от взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан. Ранее сообщалось о 137 погибших. ЧП случилось вечером 4 августа.

Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил о последних данных по погибшим, их число возросло до 154. Количество раненых около 5 тысяч, — сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Министр также отметил, что в настоящее время в больницах в тяжёлом состоянии находятся ещё 120 человек, поэтому число жертв может увеличиться.

На территории порта и в разрушенных кварталах Бейрута продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют спасатели из разных стран, в том числе и специалисты МЧС России.

Как писал NEWS.ru, представители военного суда Ливана сообщили о задержании 16 сотрудников порта по делу о взрыве. Были допрошены 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, те, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество.

В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, был полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.