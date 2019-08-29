Число погибших при обрушении дома в украинском Дрогобыче увеличилось. Спасатели извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Взрыв в четырёхэтажном жилом доме в Дрогобыче произошёл в ночь на 28 августа. Разбор завалов продолжается. Всего в работах задействованы 470 человек и 75 единиц техники.
Ранее News.ru писал, что стена одноэтажного дома придавила рабочих в Новосибирске. ЧП произошло 28 августа. Обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В момент трагедии в траншее находились рабочие. Они и оказались под обломками конструкций. В результате происшествия погибли три человека.