https://static.news.ru/photo/e5dd54aa-ca28-11e9-b236-fa163e074e61_660.jpg Фото: MNS.GOV.UA/Facebook

Число погибших при обрушении дома в украинском Дрогобыче увеличилось. Спасатели извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным РИА Новости , среди погибших — один ребёнок. В результате обрушения здания пострадали семь человек. Они были госпитализированы.

Взрыв в четырёхэтажном жилом доме в Дрогобыче произошёл в ночь на 28 августа. Разбор завалов продолжается. Всего в работах задействованы 470 человек и 75 единиц техники.

Ранее News.ru писал, что стена одноэтажного дома придавила рабочих в Новосибирске. ЧП произошло 28 августа. Обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В момент трагедии в траншее находились рабочие. Они и оказались под обломками конструкций. В результате происшествия погибли три человека.