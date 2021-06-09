Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом возросло до 12

https://static.news.ru/photo/62890990-c9b9-11eb-ac9d-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

В результате аварии на очистительных сооружениях в селе Дмитриадовка под Таганрогом погиб ещё один человек. Таким образом, число жертв ЧП достигло 12. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на местную мэрию.

Последняя погибшая находилась в больнице. Медики боролись за жизнь женщины после инцидента, который произошёл 21 мая, однако спасти её не удалось. Врачи были вынуждены констатировать смерть пациентки.

ЧП произошло на очистных сооружениях в поcёлке Дмитриадовка. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном. Пострадали семь человек.

СК возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в Главное следственное управление СКР. Роструд считает происшествие групповым несчастным случаем на производстве.