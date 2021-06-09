Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом возросло до 12

В результате аварии на очистительных сооружениях в селе Дмитриадовка под Таганрогом погиб ещё один человек. Таким образом, число жертв ЧП достигло 12. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на местную мэрию.
Последняя погибшая
ЧП произошло на очистных сооружениях в поcёлке Дмитриадовка. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном. Пострадали семь человек.
СК возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч. 2 ст. 217 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование ЧП в Главное следственное управление СКР. Роструд считает происшествие групповым несчастным случаем на производстве.