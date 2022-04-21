Число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны увеличилось до двух

Число погибших при пожаре в НИИ Минобороны в Твери выросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что судьба ещё одного человека пока неизвестна.

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до двух человек, судьба ещё одного пока неизвестна, — говорится в сообщении.

По информации МЧС, возгорание в здании НИИ произошло днём 21 апреля, сообщение о пожаре в здании на улице Афанасия Никитина поступило в 11:08. В ведомстве отметили, что в результате происшествия есть пострадавшие, информация о них уточняется. На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ и дежурная смена СПТ.

Персонал научного учреждения Минобороны России в Твери эвакуировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё 14 получили ранения.