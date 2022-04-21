Число погибших при пожаре в НИИ Минобороны в Твери выросло до семи

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Число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны на улице Афанасия Никитина выросло до семи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолёт. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление.

По последней информации, число погибших при пожаре возросло до семи человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожара и о 30 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошёл 21 апреля. Площадь возгорания изначально составляла 1 тысячу квадратных метров, пожару присвоили третий номер сложности. Позже она увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали.

Всего в тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники.

Официальная причина пожара пока не сообщается однако, по неподтверждённым данным, возгорание могло произойти из-за электросети, которая находилась в аварийном состоянии.

Военная прокуратура начала проверку, причины ЧП устанавливают специалисты.