Число погибших на шахте в Кузбассе спасателей увеличилось до шести

До шести человек увеличилось число спасателей, погибших в ходе ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомлённый источник.

Число спасателей, погибших в шахте в Кузбассе, увеличилось до шести человек, — сообщил источник телеканала.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 5 часов утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

Погибли 11 горняков, более 45 находятся в больнице. В зaбое остаются 35 человек. Позже были найдены тела трёх горноспасателей, и числo жертв аварии возросло до 14.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.