Число погибших из-за пожара в тверском НИИ увеличилось до 11

Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери возросло до 11, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что под завалами нашли ещё пять тел. До этого сообщалось о шести жертвах и 24 пострадавших.

В ходе разбора завалов были найдены тела ещё пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек, — говорится в сообщении.

Здание НИИ в Твери вспыхнуло 21 апреля, пожару был присвоен третий уровень сложности. По предварительной информaции, причиной возгорания стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, причины ЧП устанавливают специалисты. Открытое горение было ликвидировано накануне около восьми часов вечера, полностью пожар ликвидировали в 07:33 утра.