https://static.news.ru/photo/f1112766-38fa-11ea-acc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дагестанском Кизляре госпитализировано 124 человека с симптомами кишечной инфекции. Местные власти считают, что причиной отравления могло стать употребление некачественной питьевой воды.

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

Первые сведения о вспышке инфекции поступили 14 января. Тогда в Центральную городскую больницу Кизляра обратились 72 человека, в том числе 38 детей.

Как писал NEWS.ru, городские власти связывают произошедшее с попаданием инфекции в водопровод в результате аварии. Оказалось, что в районе повреждения трубы были обнаружены нелегальные канализационные коммуникации, проложенные жильцами окрестных домов. В настоящее время в районе прорыва проложена временная водопроводная линия.