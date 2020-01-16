В дагестанском Кизляре госпитализировано 124 человека с симптомами кишечной инфекции. Местные власти считают, что причиной отравления могло стать употребление некачественной питьевой воды.
Об этом
Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова.
Первые сведения о вспышке инфекции поступили 14 января. Тогда в Центральную городскую больницу Кизляра обратились 72 человека, в том числе 38 детей.
Как писал NEWS.ru, городские власти связывают произошедшее с попаданием инфекции в водопровод в результате аварии. Оказалось, что в районе повреждения трубы были обнаружены нелегальные канализационные коммуникации, проложенные жильцами окрестных домов. В настоящее время в районе прорыва проложена временная водопроводная линия.
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