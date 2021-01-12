Число отравившихся детей выросло за 50 в Буйнакске

https://static.news.ru/photo/de1de9a4-551f-11eb-a218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число отравившихся детей превысило 50 в Буйнакске в Дагестане. Ранее в больницу поступили 34 ребёнка.

О выросшем количестве отравившихся в Instagram сообщила мэрия города.

Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50, — сказано в сообщении.

По информации врио министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, обращаться с симптомами отравления к врачам родители детей начали в понедельник, 11 января. В этот день медицинская помощь понадобилась шести детям, они отказались от госпитализации и были взяты под наблюдение на дому. Повторных обращений от первых пациентов не было, их состояние ближе к удовлетворительному, пишет ТАСС.

Врио главы республиканского Минздрава добавила, что в больницах города есть всё необходимое, включая коечный фонд для дополнительной госпитализации детей, а также весь спектр медикаментов. Беляева рекомендовала не пить сырую воду до того, пока не будет установлен источник отравления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что десятки детей, самому старшему из которых 13 лет, поступили в больницу с симптомами отравления в Буйнакске (Дагестан). У детей отмечается повышенная температура, тошнота и рвота.