Число погибших на канатной дороге в Италии выросло до 13 человек

https://static.news.ru/photo/54bedaba-bc08-11eb-92cc-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число людей, погибших на канатной дороге в Италии, выросло до 13 человек. Ещё двое ранены, указывается в Twitter национального альпийского и спелеологического отряда спасения.

Окончательные потери в результате трагического происшествия — 13 человек [погибли] и двое серьезно раненных доставлены вертолётом в Турин, — говорится в сообщении.

На данный момент завершена спасательная операция в низовье горы Моттароне. Выжили в результате обрыва канатной дороги только два ребёнка девяти и пяти лет, оба находятся в тяжёлом состоянии.

Кабина, в которой ехали погибшие, не дошла до точки на вершине горы 1,5 тысячи метров. У неё оборвался трос. Известно, что канатная дорога в населённом пункте Стреза в области Пьемонт заработала только недавно после пандемии.

Как сообщалось ранее, в итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра погибли не менее 12 человек. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Об этом в разговоре с журналистами сообщил неназванный представитель горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта.