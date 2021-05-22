Число погибших на канатной дороге в Италии выросло до 13 человек

Число людей, погибших на канатной дороге в Италии, выросло до 13 человек. Ещё двое ранены, указывается в Twitter национального альпийского и спелеологического отряда спасения.
Окончательные потери в результате трагического происшествия — 13 человек [погибли] и двое серьезно раненных доставлены вертолётом в Турин, — говорится в сообщении.
На данный момент завершена спасательная операция в низовье горы Моттароне. Выжили в результате обрыва канатной дороги только два ребёнка девяти и пяти лет, оба находятся в тяжёлом состоянии.
Кабина, в которой ехали погибшие, не дошла до точки на вершине горы 1,5 тысячи метров. У неё оборвался трос. Известно, что канатная дорога в населённом пункте Стреза в области Пьемонт заработала только недавно после пандемии.
Как сообщалось ранее, в итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра погибли не менее 12 человек. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Об этом в разговоре с журналистами сообщил неназванный представитель горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта.