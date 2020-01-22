https://static.news.ru/photo/2f311964-3d99-11ea-a3b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что на данный момент в стране зарегистрирован 571 заболевший пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.

2019-nCoV распространился в 25 провинциях и городах Китая, за сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь смертей. Все умершие были старше среднего возраста. Ещё 257 человек с похожими симптомами осматривают медики, под наблюдением находятся почти пять тысяч человек, имевших контакт с инфицированными, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Круганова сообщила, что режим повышенной готовности введён в связи с риском распространения коронавируса нового типа из Китая (2019-nCoV). В Минздраве региона сообщили, что персонал Амурской областной инфекционной больницы готовится к работе в режиме сложной эпидемиологической обстановки.