https://static.news.ru/photo/f358c7e0-dc75-11e9-9d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Число госпитализированных после ДТП в Одесской области возросло до четырёх, сообщил начальник отдела по расследованию аварий в области Вадим Барановский.

Вследствие данного происшествия погибли девять человек, ещё четверо госпитализированы в медицинское учреждение, им предоставляется помощь, — сказал Барановский в видео пресс-службы Нацполиции области.

Он также заявил, что было возбуждено дело по статье УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Авария произошла между сёлами Новая Долина и Прилиманское. Столкнулись переполненная маршрутка и фура, которая возвращалась из областного центра.

Как ранее писал News.ru, жертвами ДТП с маршруткой и грузовиком в Одесской области, по предварительным данным, стали девять человек.