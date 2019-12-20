https://static.news.ru/photo/b56e5eec-23c2-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: msk_today/vk.com

Общее количество эвакуированных в Москве из-за сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября достигло 750 тысяч человек. Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили порядка восьми тысяч объектов.

Накануне в столице были эвакуированы примерно 65 тысяч человек. Неизвестные злоумышленники «минировали» около двухсот образовательных учреждений, свыше 25 судов, мосты, эстакады, а также все станции московского метрополитена.

Наибольшее количество «минирований» пришлось на 19 декабря. В этот день сообщения с угрозами получили около тысячи объектов, из которых было эвакуировано приблизительно 170 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что 20 декабря в очередной раз был «заминирован» храм Христа Спасителя. Угроза оказалась ложной.