Общее количество эвакуированных в Москве из-за сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября достигло 750 тысяч человек. Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили порядка восьми тысяч объектов.
Накануне в столице были эвакуированы примерно 65 тысяч человек. Неизвестные злоумышленники «минировали» около двухсот образовательных учреждений, свыше 25 судов, мосты, эстакады, а также все станции московского метрополитена.
Наибольшее количество «минирований» пришлось на 19 декабря. В этот день сообщения с угрозами получили около тысячи объектов, из которых было эвакуировано приблизительно 170 тысяч человек,
Ранее NEWS.ru писал, что 20 декабря в очередной раз был «заминирован» храм Христа Спасителя. Угроза оказалась ложной.
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