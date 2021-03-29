Чиновники Минпромторга не признали вину в получении крупной взятки

https://static.news.ru/photo/b836c46c-90a8-11eb-a067-96000091f725_660.jpg Фото: sajinka2/pixabay.com

Арестованные специалисты отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Бандуров и Сослан Гериев не признают вину в получении взятки. По словам источника в правоохранительных органах, сумма взятки составляет более 500 тыс. рублей.

Бандурову и Гериеву инкриминируется следствием получение взятки в крупном размере, а именно в размере более 500 тыс. рублей. В ходе допроса они заявили о непризнании вины, — заявил источник в разговоре с ТАСС.

По словам другого источника, Бандуров на момент задержания находился на больничном. Выяснилось, что оба фигуранта обладают обширными связями в среде сотрудников правоохранительных органов и знакомы с тактикой и методикой проведения оперативно-разыскных мероприятий. Вина чиновников подтверждается показаниями свидетелей, с которыми у фигурантов уже прошла очная ставка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Их обвиняют в получении крупной взятки.