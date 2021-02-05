Чиновник из РФ попросил присяжных судить его за убийство любовницы

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Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков подал заявление, чтобы уголовное дело об убийстве любовницы, в котором он обвиняется, рассматривал суд присяжных. Чиновник уверяет, что он невиновен.

Материалы дела были переданы на рассмотрение в Раменский городской суд, однако прокуратура потребовала отправить дело в Мособлсуд. Обвинение просит передать материалы в другой суд из-за того, что Кулаков долгое время руководил Раменским районом.

Дело в том, что у чиновника в этом районе Подмосковья имеются обширные связи, в том числе и среди судей. Прокуратура полагает, что в этом случае суд может быть необъективен. Иными словами, благодаря связям, если вина Кулакова действительно есть, он может избежать наказания.

Следствие считает, что в ночь на 2 мая 2019 года любовница чиновника сидела за рулем своего автомобиля, припаркованного в лесу. Рядом с ней находился Кулаков. Возникла ссора, и чиновник ударил девушку кулаком в лицо, а потом перетащил на заднее сиденье и задушил. После этого Кулаков покинул место убийства.

Как сообщает Lenta.ru, девушка и экс-глава Раменского района состояли в любовной связи на протяжении шести лет. В тот вечер девушка вновь потребовала от Кулакова уйти от жены, из-за чего и возник конфликт.

Предполагается, что после убийства чиновник решил скрыться из России. Он сложил с себя полномочия и полностью удалил переписку с убиенной. Первый факт и привлёк к нему внимание правоохранительных органов — они заинтересовались, с чего бы чиновнику прерывать свою карьеру.

Ранее NEWS.ru писал, что 23-летний житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.