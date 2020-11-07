Четыре тела с огнестрельными ранениями нашли в квартире Екатеринбурга

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Убийство четырёх человек произошло в Екатеринбурге. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир города. Силовики возбудили уголовное дело, передаёт региональное СУ СК РФ. По данным оперативников, преступление было совершено в ночь на 7 ноября.

В правоохранительные органы Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на 5-м этаже дома по улице Социалистической тел четырёх человек с признаками огнестрельных ранений. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), — цитирует ведомство ТАСС.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Москвы, которая заказала убийство собственного отца, не поделив с ним квартиру. За совершение преступления женщина была готова заплатить полтора миллиона рублей. Пока она искала исполнителя, о её планах стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали встречи и переговоры женщины с людьми, которые выступали в роли наёмных убийц.

Они также предупредили отца женщины о готовящемся преступлении, а затем инсценировали его смерть. После того как заказчица передала «исполнителям» часть средств за убийство, её задержали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.

Ранее NEWS.ru писал об убийстве депутат горсовета Выборга Александра Петрова. По версии следствия, оно является заказным. Один из офицеров МВД в отставке предположил, что парламентария могли убить из мести.