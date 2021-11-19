Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Автобус с пассажирами вылетел в кювет в Балахнинском районе Нижегородской области. В результате пострадали 14 человек, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на 333-м километре трассы, автобус ехал из Ростова в Нижний Новгород. В момент ДТП в салоне находились 35 человек. Пострадавших на данный момент осматривают медики.

Информации о погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На днях экскурсионный автобус с 46 детьми попал в аварию. ДТП случилось в деревне Ельня Московской области. Дети ехали из Королёва на экскурсию в ногинский комбинат по производству мороженого. В дороге транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая двух детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Верхнемамонском районе Воронежской области. Автомобиль «Лада Приора», за рулём которого находился житель Эртильского района, двигаясь по встречной полосе в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся с автомобилем «Тойота».