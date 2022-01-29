Четыре женщины отравились неизвестным веществом на даче в Новой Москве

Четыре женщины госпитализированы в больницу с отравлением неизвестным веществом из садового товарищества в Новой Москве. По предварительным данным, это может быть пищевое отравление, но рассматривается и версия отравления газом, сообщает ТАСС.

Врачи оценивают состояние женщин как стабильное, все они находятся в сознании, но у них наблюдается нарушение речи.

«В СНТ „Ресурс-1“ с отравлением госпитализированы четыре женщины. Они находятся в сознании, но у них заметно нарушение речи», — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.

На днях в подмосковном Обухово были обнаружены мёртвыми муж и жена. Их девятилетний сын госпитализирован. По предварительным данным, супруги отравились неизвестным веществом. Известно, что перед этим они ели пирожки и картошку, купленные в круглосуточном магазине.

Ранее сообщалось, что двое малолетних детей погибли, ещё один ребёнок и их мать пострадали от отравления углекислым газом в посёлке Гордеевский Троицкого района Алтайского края. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность печного отопления.