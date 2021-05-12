Медики рассказали о состоянии тяжело раненных в казанской школе детей

https://static.news.ru/photo/60074c72-b3bb-11eb-a207-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре ребёнка, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани и доставленные на лечение в Москву, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного пострадавшего крайне тяжёлое, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Полёт никак на состоянии детей не отразился. Пока без изменений. Состояние четырёх детей оценивается как тяжёлое, ещё одного — как крайне тяжёлое. Все стабильные, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у детей в основном либо переломы, либо огнестрельные ранения.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Самолёт доставил в столицу девять пострадавших.