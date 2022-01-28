Четыре ребёнка и взрослый погибли при пожаре в Архангельской области

Пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Плесецке Архангельской области. Трагедия произошла в двухэтажном доме на улице Строительной, 36 в ночь на 29 января, сообщает РЕН ТВ.

Причины возгорания устанавливаются , подробности происшествия пока неизвестны. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Архангельской области, сообщение о пожаре поступило в 03:20, огнём повреждена квартира, площадь возгорания составила пять квадратных метров. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-46 в составе восьми человек и двух единиц техники.

Накануне в Челябинской области при пожаре погиб трёхлетний ребёнок. Его мать рассказала, что мальчик был «спрятан» в углу на диване. Семья мальчика состояла на учёте в органах опеки. Ранее ребёнка находили спящим на обочине. Как заявила представитель опеки, семья состояла на особом контроле. За полчаса до трагедии сотрудники органов покинули квартиру после очередного патрулирования.

Ранее сообщалось, что целая семья заживо сгорела в результате сильного пожара, вспыхнувшего в двухэтажном здании в селе Башкултаево Пермского края. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили тела трёх человек — мужчины, женщины и ребёнка.