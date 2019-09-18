https://static.news.ru/photo/d5ac00f4-d9f5-11e9-8abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: nalog.ru/rn50

Четыре сотрудника Погранслужбы ФСБ России получили телесные повреждения во время нападения экипажа шхуны из КНДР, занимавшейся браконьерством в Японском море. Один из пограничников получил ещё и огнестрельное ранение.

В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение, — сообщили в СК РФ.

По факту этого инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Российские пограничники обнаружили шхуны под флагами КНДР в исключительной экономической зоне РФ в акватории Японского моря и пресекли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.

Как писал News.ru, временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в МИД РФ в связи с инцидентом в Японском море. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил северокорейскому дипломату серьёзную озабоченность в связи с происшествием. Чин Чжон Хёпа поставили в известность о том, что российская сторона примет решительные шаги для задержания совершивших противоправное деяние лиц. МИД РФ потребовал от КНДР принять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись. Требование МИДа поверенный в делах КНДР пообещал немедленно передать в Пхеньян.