https://static.news.ru/photo/0735a338-be07-11e9-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четыре человека получили различные травмы в результате столкновения иномарки с машиной ДПС в Тульской области.

ДТП произошло вечером 12 сентября на участке автодороги Кимовск — Епифань — Куликово Поле — Кресты. По предварительным данным, водитель Nissan Almera, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем дорожно-патрульной службы, говорится в сообщении на сайте МВД по Тульской области.

В результате аварии пострадали два инспектора, водитель и пассажирка иномарки. Одному из сотрудников ДПС проведена сложная операция, сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

В региональном управлении Министерства внутренних дел по факту случившегося назначена служебная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее News.ru писал, что во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие в ночь на 8 сентября. Два автомобиля столкнулись, после чего зацепили ещё пять машин, которые проезжали рядом. Врачи госпитализировали одного пострадавшего. Его состояние оценили как тяжёлое. Ещё четыре человека получили травмы разной степени.