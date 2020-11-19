Четыре человека стали жертвами пожара на предприятии в Хакасии

В Алтайском районе Хакасии на одном из предприятий произошёл пожар, в результате которого погибли четверо мужчин.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 05:26 (01:26 мск). Пожарные прибыли на место через восемь минут. Выяснилось, что горят вещи в бытовом помещении на площади 5 кв. м. В результате пожара возникло сильное задымление. На месте происшествия пожарные нашли тела четверых мужчин.

В настоящее время следственные органы устанавливают причину инцидента и обстоятельства гибели людей. По предварительной версии, к трагедии могли привести нарушения при использовании электрооборудования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Хакасии устроил скандал с дракой и убил собственного сына. Причиной стало то, что в вечернее время молодой человек слишком шумно играл в нарды со своей супругой. Инцидент произошёл в селе Бельтирское Аскизского района. По информации регионального главка Следственного комитета, разгневанный отец в момент семейной перебранки был нетрезв.