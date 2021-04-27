Четыре человека стали жертвами аварии в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/9a4043a8-a7fe-11eb-a482-96000091f725_660.jpg Фото: tich_soroka/vk.com

В Ленинградской области авария с участием автобуса и легкового автомобиля унесла жизни четырёх человек. ДТП произошло на трассе возле города Бокситогорск, сообщает Пятый канал.

По предварительной информации, автобус для перевозки рабочих не пропустил легковушку с новгородскими номерами, которая двигалась по главной дороге. От удара части машины раскидало по дороге. Её пассажиры и водитель скончались.

На опубликованном видео с места происшествия видно, что от автомобиля буквально осталась груда металлолома. На месте работают сотрудники ГИБДД, также прибыла пожарная машина.

Ранее под Тулой произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. ЧП случилось в ночь на 25 апреля в Воловском районе на трассе М-4 «Дон». В результате столкновения скончался 54-летний водитель автобуса. Девять человек, включая двоих детей 8 и 14 лет, получили травмы.