https://static.news.ru/photo/f0a2ef2c-2495-11ea-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетитель ресторана открыл стрельбу в ходе конфликта с другим мужчиной. Инцидент произошёл в городе Дальнегорске Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, в результате ЧП были ранены четыре местных жителя. Они госпитализированы в травматологическое отделение больницы. Подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время его поисками занимается полиция, передаёт «Газета.ру».

Ранее NEWS.ru сообщал, что перестрелка с силовиками произошла в самом центре Москвы, возле приёмной ФСБ на улице Большая Лубянка, 12. Инцидент случился вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина и в преддверии Дня работника госбезопасности.