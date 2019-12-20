Посетитель ресторана открыл стрельбу в ходе конфликта с другим мужчиной. Инцидент произошёл в городе Дальнегорске Приморского края.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, в результате ЧП были ранены четыре местных жителя. Они госпитализированы в травматологическое отделение больницы. Подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время его поисками занимается полиция,
Ранее NEWS.ru сообщал, что перестрелка с силовиками произошла в самом центре Москвы, возле приёмной ФСБ на улице Большая Лубянка, 12. Инцидент случился вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина и в преддверии Дня работника госбезопасности.
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