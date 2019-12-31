https://static.news.ru/photo/ba0a9d40-2cae-11ea-868f-fa163e074e61_660.jpgФото: Benjamin Beytekin/dpa/Global Look Press
В результате аварии с участием двух автомобилей в московском районе Зябликово пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба московского управления ГИБДД в Twitter.
В настоящее время по ул. Шипиловская в сторону ул. Мусы Джалиля движение затруднено, — говорится в сообщении.
Сегодня в 17:07 на улице Шипиловская в районе дома 44 произошло #столкновение 2-х легковых автомобилей. В результате #ДТП пострадали 4 человека. В настоящее время по ул. Шипиловская в сторону ул. Мусы Джалиля движение затруднено. На месте происшествия работают сотрудники #ГИБДД