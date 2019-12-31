Фото: Benjamin Beytekin/dpa/Global Look Press

В результате аварии с участием двух автомобилей в московском районе Зябликово пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба московского управления ГИБДД в Twitter.

В настоящее время по ул. Шипиловская в сторону ул. Мусы Джалиля движение затруднено, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростовской области два человека погибли в ДТП.

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