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Сотрудник полиции города Камышлова Свердловской области 31 декабря приехал на вызов по сообщению о конфликте между супругами и застрелил дебошира.

О происшествии сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на информацию от ГУ МВД по региону. В канун Нового года в полицию обратилась жительница Камышлова с жалобой на то, что её избил ранее...