https://static.news.ru/photo/439cdd1e-39f4-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека получили травмы в результате дорожной аварии в Саратове. Они доставлены в больницу.

Инцидент произошёл на улице Орджоникидзе. Автомобиль Hyundai врезался в столб в районе дома № 16. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами ДТП на Ямале стали двое полицейских и мигрант, подлежавший выдворению из России. Они погибли в результате лобового столкновения служебного автомобиля с иномаркой, выехавшей на встречную полосу.