Четыре человека получили травмы в результате дорожной аварии в Саратове. Они доставлены в больницу.
Инцидент произошёл на улице Орджоникидзе. Автомобиль Hyundai врезался в столб в районе дома № 16. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением.
По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии,
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами ДТП на Ямале стали двое полицейских и мигрант, подлежавший выдворению из России. Они погибли в результате лобового столкновения служебного автомобиля с иномаркой, выехавшей на встречную полосу.
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