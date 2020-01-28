https://static.news.ru/photo/cf02fbfe-41f1-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский автобус перевернулся во Владимирской области. В ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ, авария произошла на трассе Владимир — Старково. Автобус съехал с дороги из-за снегопада и опрокинулся. По предварительным данным, пассажирами транспортного средства были 13 рабочих.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Тяжесть их травм оценивается как незначительная.

Как ранее передавал NEWS.ru, в районе дома № 92 по Волгоградскому проспекту в Москве городские власти частично перекрыли движение для ликвидации последствий ДТП. 28 января на этом дорожном участке столкнулись четыре автомобиля.