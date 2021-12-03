Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и пятью авто в Архангельске

Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении пяти автомобилей и пассажирского автобуса в Архангельске. На момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Происшествие случилось на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. На трассе столкнулись рейсовый автобус МАЗ и легковушки Datsun, Mazda, Dodge, BMW и ВАЗ-21053. Автобус возвращался с линии, водитель с кондуктором ехали в гараж.

По имеющейся на данный момент информации, мужчина 1997 года рождения, находившийся в автомобиле ВАЗ, погиб. Ещё четыре человека пострадали, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что под Елабугой произошло ДТП с автобусом, в ходе которого пострадал 21 человек, ещё один человек погиб. Вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру на 9-м километре автодороги Елабуга — Гари — Абалач.