Четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО

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В Назрани двое неизвестных напали на руководителя общественного движения «Мехк-Кхел» Сараджина Султыгова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате нападения мужчина не получил серьёзных повреждений.

Двое неизвестных постучали в дверь квартиры Султыгова. Когда он открыл дверь, один из них ударил мужчину. Султыгов не получил серьёзных травм и уже обратился в правоохранительные органы с заявлением, —...