Четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО

Четыре человека пострадали в результате выброса газа с последующим возгоранием на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Инцидент
При проведении работ, по предварительной информации — во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошёл выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами, — рассказал собеседник агентства.
По его данным, в результате происшествия погибших нет. Пожар ликвидирован.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. Разрушена половина частного дома.