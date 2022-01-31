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Четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО

06:08, 01 февраля 2022
Четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО Фото: Unsplash
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Четыре человека пострадали в результате выброса газа с последующим возгоранием на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошёл на месторождении в Сургутском районе ХМАО.

При проведении работ, по предварительной информации — во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошёл выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами, — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в результате происшествия погибших нет. Пожар ликвидирован.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. Разрушена половина частного дома.

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