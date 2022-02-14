Четыре человека пострадали из-за взрыва газового баллона в Тульской области

В результате взрыва газового баллона в частном доме в Тульской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Другие детали происшествия устанавливаются.
О состоянии пострадавших пока
3 февраля в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина произошёл взрыв газа. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошёл взрыв. Ударной волной в квартире выбило стекла, оказались нарушены межкомнатные и межквартирные перегородки.Инцидент произошёл во время установки плиты в одной из квартир. Прибывшие спасатели эвакуировали 13 жильцов.