Четыре человека пострадали из-за взрыва газового баллона в Тульской области

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Убийца заранее поджидал замглавы тамбовского управления автодорог и транспорта Виктора Вакульчика в подъезде его дома, сообщил РЕН ТВ источник. Он напал на чиновника внезапно, когда тот выходил на работу. По предварительным данным, нападавший мог скрыться на машине. Вакульчик получил ножевое ранение, спасти его не удалось. СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

Сегодня утром в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова на лестничной площадке обнаружено тело 56-летнего <....> Вакульчика с ножевыми ранениями. <....> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного...