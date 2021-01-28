Четыре человека попали в больницу после ДТП под Тамбовом

https://static.news.ru/photo/e28ed58e-61fe-11eb-b6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 68.mchs.gov.ru

В Тамбовской области пассажирский автобус совершил наезд на отбойник. В результате пострадали четыре человека, которые были доставлены в местные медучреждения.

Инцидент произошёл вечером 28 января в Никифоровском районе на 409 километре трассы Р-22 «Каспий». В МЧС отметили, что погибших в результате аварии нет, разлива топлива не произошло. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу имени архиепископа Луки Тамбова и ЦГБ имение Брюхоненко в Мичуринске, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Москве в районе станции метро «Новые Черёмушки» сгорел пассажирский автобус. Благодаря действиям водителя жертв удалось избежать.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь. Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи. В общей сложности в автобусе находились 20 человек. Водитель объяснил, что машину занесло и он не смог справиться с управлением.