Двое мужчин, женщина и восьмилетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в Ставропольском крае.
Инцидент произошёл ночью 4 января в селе Горькая Балка Советского городского округа. Согласно предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправность отопительных приборов.
На месте происшествия работают сотрудники следуправления СКР по региону. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы,
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье во время пожара погибла семья из четырёх человек. Предполагается, что двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.
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