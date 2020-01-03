https://static.news.ru/photo/4d70d796-2ecd-11ea-82a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мужчин, женщина и восьмилетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в Ставропольском крае.

Инцидент произошёл ночью 4 января в селе Горькая Балка Советского городского округа. Согласно предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправность отопительных приборов.

На месте происшествия работают сотрудники следуправления СКР по региону. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье во время пожара погибла семья из четырёх человек. Предполагается, что двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.