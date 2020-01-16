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Пропавшая в среду, 15 января, 10-летняя девочка найдена живой в городе Карасук Новосибирской области. Её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.

Подробности местонахождения ребёнка уточняются в комментариях на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Ребёнок доставлен в больницу, сообщает РИА Новости. Найти девочку удалось при помощи собаки одного из местных охотников. Пёс взял...