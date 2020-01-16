Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое мужчин и одна женщина стали жертвами пожара в частном доме в Ивановской области.

Инцидент произошёл в городе Вичуга. Хозяином дома являлся 64-летний мужчина, который вёл асоциальный образ жизни. Предполагается, что вместе с ним погибли его друзья, злоупотреблявшие алкоголем. Личности жертв пожара устанавливаются.

В качестве предварительной причины возгорания называется неосторожное обращение с огнём, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что частный дом сгорел в Иркутской области. В результате пожара погибли двое детей. Ещё один ребёнок пострадал.

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