Четыре человека погибли в результате ДТП в Якутии

Четыре человека погибли в результате ДТП, которое произошло в Мирнинском районе Якутии. Ещё трое участников аварии получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.

Инцидент произошёл на 1267-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в Мирнинском районе республики. По предварительным данным, 41-летний водитель Nissan X-Тrail следовал из города Мирный в сторону села Таас-Юрях. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi L200, за рулём которого находился 50-летний мужчина.

В результате от полученных травм на месте погибли водитель Nissan и его 64-летний пассажир. Также до приезда скорой скончались водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi. Ещё три пассажира этого автомобиля были доставлены в больницу.

По имеющимся данным, в момент аварии шёл небольшой сленг, температура воздуха составляла около минус 50 градусов. Дорога имеет грунтовое покрытие.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из Архангельска в карельский город Кондопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга.