https://static.news.ru/photo/91a59b0a-1fdb-11ea-9d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека стали жертвами массовой дорожной аварии в Мордовии. Ещё столько же пострадали.

Инцидент произошёл в Торбеевском районе. На 27-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись четыре легковых автомобиля — Volkswagen Jetta, Toyota Land Cruiser, ВАЗ-21124 и Renault Logan.

Согласно предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Volkswagen. Выехав на встречную полосу, он врезался в Toyota и вызвал цепочку из ещё двух столкновений.

Все погибшие — водитель и три пассажира — находились в Volkswagen. Они скончались на месте происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону. Один из пострадавших госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека погибли в аварии на трассе в Югре. Столкновение произошло на 36-м километре автодороги «Иртыш».