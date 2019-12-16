Четыре человека стали жертвами массовой дорожной аварии в Мордовии. Ещё столько же пострадали.
Инцидент произошёл в Торбеевском районе. На 27-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись четыре легковых автомобиля — Volkswagen Jetta, Toyota Land Cruiser, ВАЗ-21124 и Renault Logan.
Согласно предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Volkswagen. Выехав на встречную полосу, он врезался в Toyota и вызвал цепочку из ещё двух столкновений.
Все погибшие — водитель и три пассажира — находились в Volkswagen. Они скончались на месте происшествия,
На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что три человека погибли в аварии на трассе в Югре. Столкновение произошло на 36-м километре автодороги «Иртыш».
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